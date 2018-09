Köln (SID) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl führt das geschwächte Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Hallen-EM in Prag an. 39 Sportler werden zu den Titelkämpfen in Tschechien (5. bis 8. März) reisen und in insgesamt 20 der 26 Wettbewerbe antreten.

Im deutschen Team fehlen einige große Namen. Diskus-Olympiasieger Robert Harting befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Rehabilitation, Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat die EM-Norm nicht erfüllt. Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll ist noch in der Babypause.

Das DLV-Aufgebot für die Hallen-Europameisterschaften 2015 in Prag:

Männer

60 m: Christian Blum (TV Wattenscheid), Lucas Jakubczyk (SCC Berlin), Julian Reus (TV Wattenscheid)

400 m: Alexander Gladitz (LG Hannover)

800 m: Robin Schembera (TSV Bayer Leverkusen)

1500 m: Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt), Florian Orth (LG Regensburg)

3000 m: Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen), Florian Orth (LG Regensburg), Clemens Bleistein (LG Stadtwerke München)

60 m Hürden: Erik Balnuweit (LAZ Leipzig)

Hochsprung: Mateusz Przybylko (Bayer Leverkusen)

Stabhochsprung: Tobias Scherbarth, Carlo Paech (beide Bayer Leverkusen)

Weitsprung: Julian Howard (LG Karlsruhe), Max Heß (LAC Chemnitz), Alyn Camara (Bayer Leverkusen)

Kugel: David Storl (SC DHfK Leipzig), Christian Jagusch (SC Neubrandenburg), Tobias Dahm (VfL Sindelfingen)

Siebenkampf: Kai Kazmirek (LG Rhein/Wied), Arthur Abele (SSV Ulm 1846)

Frauen

60 m: Verena Sailer (MTG Mannheim), Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge), Alexandra Burghardt (MTG Mannheim)

400 m: Ruth Sophia Spelmeyer (VfL Oldenburg)

3000 m: Maren Kock (LG Regensburg), Gesa Felicitas Krause (LG Eintracht Frankfurt)

60 m Hürden: Cindy Roleder (LAZ Leipzig)

Stabhochsprung: Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen), Katharina Bauer (Bayer Leverkusen), Martina Strutz (Schweriner SC)

Weitsprung: Sosthene Moguenara (TV Wattenscheid), Melanie Bauschke (LAC Olympia Berlin), Xenia Achkinade (Wiesbadener LV)

Dreisprung: Kristin Gierisch (LAC Chemnitz), Katja Demut (LC Jena)

Kugel: Lena Urbaniak (LG Filstal), Denise Hinrichs (TV Wattenscheid)

Fünfkampf: Carolin Schäfer (TV Friedrichstein)