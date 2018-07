Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Verurteilung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Palästinensischen Autonomiebehörde durch ein Gericht in den USA begrüßt. Der Schuldspruch in einem Schadenersatzprozess wegen Attentaten während der Zweiten Intifada entlarve den kürzlichen Beitritt der Palästinenser zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag als Heuchelei, teilte Netanjahu am Dienstag mit. "Anstatt die notwendigen Schlüsse zu ziehen, gefährdet die Palästinenserbehörde die regionale Stabilität durch ihren heuchlerischen Beitritt zum IStGH, während sie zugleich mit der Terrororganisation Hamas kooperiert."

