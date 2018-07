Wellington (AFP) Angesichts der andauernden Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der arabischen Welt soll sich auch die neuseeländische Armee an der Ausbildung von Soldaten im Irak beteiligen. Premierminister John Key kündigte am Dienstag vor dem Parlament die Entsendung von 140 Soldaten ab Mai zu einer Ausbildungsmission an. Diese sollten sich nicht an Kämpfen gegen die IS-Miliz beteiligen, sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.