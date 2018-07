Wien (AFP) Der unter Mordverdacht inhaftierte frühere kasachische Botschafter in Österreich, Rachat Alijew, ist am Dienstag tot in seiner Zelle in Wien aufgefunden worden. Der ehemalige Schwiegersohn von Staatschef Nursultan Nasarbajew wurde nach Angaben der österreichischen Behörden in seiner Einzelzelle erhängt entdeckt. Als Werkzeug dienten demnach Mullbinden. Ob sich Alijew selbst tötete oder ermordet wurde, war unklar.

