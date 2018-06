Cottbus (SID) - Reck-Olympiasieger Epke Zonderland ist der Star beim traditionellen Turnier der Meister vom 19. bis 22. März in Cottbus. Der zweimalige Weltmeister trifft in der Lausitz-Arena allerdings nicht auf seinen Erzrivalen Fabian Hambüchen. Der Wetzlarer startet nach einer langwierigen Erkrankung erst Anfang Mai in die vorolympische Saison.

Stattdessen muss sich der Niederländer mit Titelverteidiger Andreas Bretschneider auseinandersetzen. Der Chemnitzer hatte bei der sogenannten Team-Challenge im Rahmen des DTB-Pokals in Stuttgart erstmals international den vom ihm kreierten Kovacs-Salto mit anschließender Doppelschraube präsentiert. Sollte er dies in Cottbus wiederholen können, würde das Element als "Bretschneider" Eingang in die Wertungsvorschriften finden.

Das DTB-Aufgebot für Cottbus, Männer: Andreas Bretschneider (Chemnitz), Matthias Fahrig (Halle), Waldemar Eichorn (Dillingen), Sebastian Krimmer (Stuttgart), Helge Liebrich (Wetzgau), Lukas Dauser (Unterhaching). - Frauen: Michelle Timm (Berlin), Antona Alicke (Böckingen), Kim Janas (Halle/Saale).