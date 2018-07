Seoul (AFP) Südkorea und die USA beginnen am Montag ihre alljährlichen gemeinsamen Militärmanöver. Die beiden Übungen würden am 2. März beginnen und bis zum 13. März beziehungsweise 24. April andauern, teilten beide Länder am Dienstag mit. Bei der kürzeren Übung handelt es sich vor allem um Computersimulationen, während die länger andauernde Übung Manöver zu Land, zu Wasser und in der Luft beinhaltet. Daran sind 200.000 südkoreanische und 3700 US-Soldaten beteiligt.

