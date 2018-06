Böblingen (dpa) - Durchbruch bei den Metall-Tarifverhandlungen: Die 3,7 Millionen Beschäftigten bekommen vom 1. April an 3,4 Prozent mehr Geld und im März eine Einmalzahlung von insgesamt 150 Euro. Zudem einigten sich die Tarifparteien am Morgen in Böblingen bei Stuttgart auf eine verbesserte Weiterbildungsteilzeit und eine attraktivere finanzielle Ausstattung der Altersteilzeit für untere Entgeltgruppen. Die IG Metall hatte seit Ende Januar mit einer Warnstreikwelle Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.