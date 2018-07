Ankara (AFP) Beim Absturz zweier Kampfjets sind am Dienstag in der Türkei vier Soldaten ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich in der südöstlichen Provinz Malatya ereignet, sagte Innenminister Efkan Ala nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu im türkischen Parlament. Rettungskräfte hätten die Wracks der beiden Maschinen erreicht. An Bord der Kampfjets befanden sich jeweils zwei Insassen. Zur Unfallursache lagen zunächst keine Angaben vor.

