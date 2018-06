New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den slowakischen Diplomaten Jan Kubis zu seinem neuen Sondergesandten für den Irak ernannt. Der frühere slowakische Außenminister bringe jahrelange Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik mit, erklärte Ban am Dienstag. Kubis folgt auf den Bulgaren Nikolaj Mladenow, der Anfang Februar zum neuen UN-Koordinator für den Nahen Osten ernannt worden war.

