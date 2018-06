Washington (AFP) Der US-Technologieriese Apple will seine Piktogramme für E-Mails und SMS um Cartoon-Gesichter in sechs Hauttönen anreichern. Die von hell bis dunkel abgestuften Gesichter seien Teil von 300 neuen sogenannten Emojis, die mit der nächsten Version des Betriebssystems für IPhone und IPad, iOS 8.3, angeboten würden, berichtete die Internetseite des US-Senders CNN am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.