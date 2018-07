New York (AFP) Der US-Internetriese Google wappnet sein Handy-Bezahlsystem Google Wallet für den Konkurrenzkampf mit Apple und anderen Anbietern. Das Unternehmen gab am Montag den Kauf der Bezahlfirma Softcard bekannt, die bisher den Mobilfunkanbietern AT&T, T-Mobile und Verizon gehörte. Der Vertrag sieht demnach vor, dass Google Wallet demnächst auf allen Smartphones mit dem Android-Betriebssystem vorinstalliert ist, die von den drei Telekommunikationsunternehmen in den USA verkauft werden.

