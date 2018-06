Washington (AFP) Durch die punktuelle Einnahme des HIV-Medikaments Truvada kann die Ansteckungsgefahr einer klinischen Studie zufolge erheblich verringert werden. Das Infektionsrisiko reduziere sich um bis zu 86 Prozent, wenn homosexuelle Männer das Präparat Stunden vor und ein bis zwei Tage nach dem Geschlechtsverkehr einnehmen, heißt es in der am Dienstag bei einer Konferenz in Seattle vorgestellten Untersuchung der staatlichen französischen Aids-Forschungsstelle ANRS.

