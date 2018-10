Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat wie angekündigt sein Veto gegen ein Gesetz zum unverzüglichen Bau der Ölpipeline Keystone XL eingelegt. Obama übermittelte seine Entscheidung am Dienstag dem Kongress, in dem die Republikaner das Projekt vorangetrieben hatten. Es handelt sich erst um das dritte Veto in der sechsjährigen Amtszeit Obamas. Der Kongress habe das "bewährte Verfahren" aushebeln wollen, mit dem seine Regierung prüfe, ob die Pipeline im Interesse der USA sei, schrieb der Präsident zur Begründung.

