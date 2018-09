Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Katars Emir Scheich Tamim ben Hamad al-Thani für die Beteiligung des Golfstaats am Militäreinsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gelobt. Katar sei ein "starker Partner", sagte Obama bei einem Treffen mit al-Thani am Dienstag im Weißen Haus. Thema der Gespräche war auch der Nahostkonflikt. "Wir müssen eine Lösung für die Palästinenser finden", forderte der Emir.

