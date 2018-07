Kabul (AFP) Bei Lawinenunglücken in Afghanistan sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Todesopfer gab es nach Behördenangaben vom Mittwoch in der Provinz Pandschir nördlich der Hauptstadt Kabul, wo es zwei Tage lang heftig schneite. Dort seien mindestens 22 Menschen verschüttet worden, sagte der stellvertretende Leiter der afghanischen Katastrophenschutzbehörde, Mohammed Aslam Sajas. Insgesamt sechs weitere Todesopfer gab es demnach in der Provinz Bamijan im Zentrum und in der Provinz Baghdis im Westen des Landes.

