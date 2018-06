Tyler (dpa) - Apple soll nach einer Gerichtsentscheidung in Texas mehr als 500 Millionen Dollar an einen Patentverwerter zahlen. Bei den drei Patenten geht es um Techniken zur Datenspeicherung und der Verwaltung von Zugängen. Die Patentfirma Smartflash hatte ursprünglich gut 850 Millionen Dollar von Apple gefordert, weil die Technologien in der iTunes-Plattform eingesetzt worden seien. Die Patentfirma hatte neben Apple auch den weltgrößten Smartphone-Hersteller Samsung verklagt.

