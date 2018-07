Kiel (AFP) In einem leerstehenden Schrebergarten-Vereinsheim im schleswig-holsteinischen Preetz ist eine Dose mit dem Gift Zyklon B gefunden worden, das von den Nazis beim Massenmord an den Juden eingesetzt wurde. Ein Benutzer der Anlage sei am Dienstag auf den verrosteten alten Behälter gestoßen und habe Feuerwehr und Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei in Kiel am Mittwoch. Diese ließen die Dose von einer Müllentsorgungs-Unternehmen abholen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.