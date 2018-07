Brüssel (AFP) Die deutsche Autoindustrie dringt auf EU-Regeln für das vollautomatisierte Autofahren in der Zukunft. Nationale Vorschriften zum Beispiel zu Datenschutz und Haftungsrecht wären "kleinkariert", sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Mittwoch in Brüssel. Es sei nicht sinnvoll, wenn ein Fahrer zum Beispiel das Zeitungslesen am Steuer einstellen müsse, wenn er von Deutschland über die Grenze nach Frankreich fahre, nur weil dort andere Haftungsregeln herrschten, führte Wissmann aus.

