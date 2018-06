München (AFP) Die Bundespolizei hat auf dem Münchner Flughafen der US-Skirennläuferin Lindsey Vonn aus der Patsche geholfen. Die Ausnahmesportlerin wollte am Mittwoch von München aus mit ihrem Team zu einem Weltcuprennen ins bulgarische Sofia fliegen, wie die Flughafeninspektion der Bundespolizei mitteilte. Erst am Münchner Airport fiel der Athletin auf, dass sie ihren Pass in Salzburg vergessen hatte.

