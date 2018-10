Berlin (AFP) Nach Vorwürfen gegen den hessischen Verfassungsschutz und Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Mord der rechtsextremen NSU in Kassel hat auch die Bundes-SPD eine umfassende Aufklärung gefordert. Alle seien gut beraten, "dies von Grund auf aufzuarbeiten", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Auch die Rolle von Bouffier als damaligem hessischen Innenminister müsse hinterfragt werden.

