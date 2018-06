Wiesbaden (AFP) Ermittlern ist in Deutschland und anderen Ländern ein Schlag gegen Cyberkriminelle gelungen. Dabei wurde ein sogenanntes Botnetz, in dem eine Vielzahl von Computern mit Schadsoftware infiziert und zu einem kriminellen Netzwerk zusammengeschlossen wurden, zerschlagen, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Weltweit waren demnach 3,2 Millionen Computersysteme Teil dieses Netzes. Die Maßnahmen in Deutschland waren Teil von internationalen Ermittlungen in Großbritannien, Italien und den Niederlanden, die auch von IT-Firmen unterstützt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.