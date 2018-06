Berlin (AFP) Die Fraktionen im Bundestags haben sich generell dafür ausgesprochen, dass Flüchtlinge ein Bankkonto eröffnen dürfen. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestags fraktionsübergreifend begrüßt, wie der Bundestags-Pressedienst mitteilte. Allerdings lehnte die Koalitionsfraktionen ihn mit ihrer Mehrheit in dem Gremium ab. Die Koalition kündigten an, stattdessen bis 2016 eine EU-Richtlinie umzusetzen, die Flüchtlingen die Eröffnung eines Kontos erlaubt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.