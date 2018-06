Berlin (AFP) Bei der Abstimmung über die Verlängerung der Griechenland-Hilfen am Freitag im Bundestag wird es voraussichtlich mehrere Gegenstimmen aus den Reihen der CSU geben. Bei einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe am Mittwoch in Berlin hätten fünf Abgeordnete angekündigt, gegen die Verlängerung zu stimmen, hieß es in Fraktionskreisen. Eine große Mehrheit der Christsozialen wolle aber zustimmen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe in "intensiver Diskussion" für den Plan geworben.

