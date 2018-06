Berlin (AFP) Der Koalitionsstreit um die Mietpreisbremse ist beendet. Der Weg für das Gesetz sei nun "endgültig frei", erklärte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in Berlin. In der Nacht zuvor hatte sich die Koalition bei einem Spitzengespräch im Kanzleramt darüber verständigt. Während der Deutsche Mieterbund (DMB) die Einigung begrüßte, kündigte die Maklervereinigung Immobilienverband Deutschland (IVD) an, Verfassungsklage gegen das geplante Bestellerprinzip einzureichen.

