Berlin (AFP) Die Mietpreisbremse soll nach den Worten von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) zügig in den Bundestag eingebracht werden. Es sei für viele Mieter "sicherlich eine gute Nachricht", dass die Mietpreisbremse "jetzt sehr schnell" ins Parlament kommen werde, sagte Maas nach dem Koalitionstreffen am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Es sei "bitter nötig", dass die Neuregelung Wohnungssuchenden helfe, nachdem es in einigen Ballungsräumen bei Neuvermietungen Preissteigerungen von bis zu 40 Prozent gegeben habe.

