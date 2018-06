Hamburg (AFP) Topmodel Nadja Auermann hat als Kind auch von einer großen politischen Karriere geträumt. "Als Kind hatte ich den Wunschtraum, Bundeskanzlerin zu werden", sagte Auermann in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Gespräch mit dem "Zeit"-Magazin. Die Sprache der Politiker habe sie "fasziniert". Ihre Mutter habe ihr erklärt, dass sie gewählt seien, um den Willen des Volkes umzusetzen. "Das beeindruckte mich, und ich dachte: Das will ich auch machen!", sagte die 43-Jährige. Recht bald habe sie aber geahnt, dass sie "dafür nicht geschaffen" war. Politisch interessiert sei sie aber immer noch.

