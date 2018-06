Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur hat wegen Verstößen beim Anbieterwechsel ein Bußgeld gegen ein Telekommunikationsunternehmen verhängt. Die Strafzahlung in Höhe von 75.000 Euro richte sich gegen einen "großen" Anbieter, erklärte die Netzagentur am Mittwoch in Bonn. Das Unternehmen habe "wiederholt" gegen die gesetzliche Frist verstoßen. Das Gesetz räumt Internet- und Telefonanbietern - sowohl dem alten Anbieter als auch dem neuen - eine Frist von einem Tag ein, um den Anbieterwechsel über die Bühne zu bringen.

