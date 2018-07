Berlin (AFP) Nach dem Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie können nach Einschätzung von Experten auch Arbeitnehmer in anderen Branchen mit einem satten Lohnplus rechnen. "Die Voraussetzungen für hohe Lohnabschlüsse sind gut. Der Trend dürfte sich 2016 fortsetzen", sagte der Tarifexperte der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Reinhard Bispinck, der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. "Der jetzige Abschluss ist der Beginn einer langfristigen Entwicklung steigender Löhne", bekräftigte der Magdeburger Wirtschaftsprofessor und frühere FDP-Finanzminister in Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz Paqué.

