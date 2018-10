Frankfurt/Main (AFP) Wie schon in Bayern und Nordrhein-Westfalen übernehmen die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber für vier weitere Bundesländer den Pilotabschluss der Metall- und Elektroindustrie aus Baden-Württemberg. Auch die Beschäftigten in Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhalten 3,4 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 150 Euro, wie die zuständigen Gewerkschaftsverbände am Mittwoch mitteilten. Übernommen wurde auch die Einigung für die Altersteilzeit, die vier von 100 Beschäftigten einen vorzeitigen Ruhestand ermöglicht.

