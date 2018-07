Wiesbaden (AFP) Eine Hoch- oder Fachhochschulreife haben in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger Schüler als im Vorjahr erworben. Die Zahl der Studienberechtigten sank im Jahr 2014 um 8,9 Prozent auf 432.700, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Grund dafür war demnach ein deutlicher Rückgang in Nordrhein-Westfalen um 27,9 Prozent, weil dort im Jahr 2013 wegen der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre ein doppelter Abiturjahrgang die Schule verlassen hatte.

