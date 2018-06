Brüssel (AFP) Über eine Milliarde Euro pro Tag: So sieht die Rechnung aus, die Europa nach Zahlen der EU-Kommission für seine Energieimporte zu begleichen hat. Denn 53 Prozent der Energie - beispielsweise Erdgas aus Russland - werden eingeführt, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel bei der Vorstellung der Pläne für eine Energie-Union erinnerte.

