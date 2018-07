Los Angeles (dpa) - Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (29) könnte bald mit Star-Komiker Zach Galifianakis (45, "Hangover") und "Mad Men"-Star Jon Hamm (43) vor der Kamera stehen.

Dem "Hollywood Reporter" zufolge verhandelt Gadot um eine Rolle in der Vorstadt-Komödie "Keeping Up with the Joneses". Regisseur Greg Mottola ("Superbad", "Paul - Ein Alien auf der Flucht") hat bereits Hamm, Galifianakis und Isla Fisher unter Vertrag genommen. Die Story dreht sich um ein Paar in einer Vorstadt-Siedlung, das seine Nachbarn als heimliche Spione entlarvt. Gadot drehte kürzlich an der Seite von Kevin Costner und Ryan Reynolds den Thriller " Criminal" ab. Sie hat auch schon den Zuschlag als Superheldin in dem geplanten Streifen "Batman vs. Superman" erhalten. Zuletzt war sie in einer Nebenrolle in dem Actionfilm "Fast & Furious 6" zu sehen.