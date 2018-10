Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Kyle Chandler (49, "Super 8", "The Wolf of Wall Street") soll in dem Familiendrama "Manchester-by-the-Sea" eine größere Rolle übernehmen.

Casey Affleck (39, "Interstellar", "Auge um Auge") spielt einen Handwerker in Boston, der nach dem Tod seines älteren Bruders (Chandler) in seine Geburtsstadt zurückkehren muss. Dort wird er mit den 16-jährigen Sohn des Verstorbenen und mit einer alten Familientragödie konfrontiert. Der ältere Bruder soll in vielen Flashbacks erscheinen. Kenneth Lonergan ("You Can Count On Me") schrieb das Skript und führt Regie. Matt Damon ist als Produzent an Bord. Laut "Hollywood Reporter" soll ab April an der US-Ostküste gedreht werden.