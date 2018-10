Paris (AFP) In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn erstmals seit Monaten wieder zurückgegangen. Im Januar waren 3,48 Millionen Menschen ohne Job und damit 19.100 weniger als im Dezember, wie das Arbeitsministerium in Paris am Mittwochabend mitteilte. Im Vergleich zum historischen Höchstwert vom Dezember bedeutet dies eine Rückgang um 0,5 Prozent, im Vergleich zum Januar 2014 aber einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.