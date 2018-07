Paris (AFP) Vier französische Parlamentarier haben in Damaskus den syrischen Machthaber Baschar al-Assad getroffen. Das Gespräch mit Assad habe eine Stunde gedauert und sei "sehr gut verlaufen", sagte der konservative Abgeordnete Jacques Myard am Mittwoch telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Myard und drei weitere französische Abgeordnete und Senatoren aus dem Regierungs- wie dem Oppositionslager waren am Dienstag vom Libanon aus in das Bürgerkriegsland gereist - in "privater Mission", wie sie betonten.

