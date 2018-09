Paris (AFP) Die französische Regierung will auch als Reaktion auf die islamistischen Anschläge vom Januar den Dialog mit den Muslimen im Land stärken. Bis zum Sommer solle daher eine neue "Instanz des Dialogs" als Vertretung von Frankreichs Muslimen geschaffen werden, sagte Regierungssprecher Stéphane Le Foll am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Paris. Ziel sei "eine große Konsultation mit den Akteuren des Islam". Das neue Gremium soll sich künftig zwei Mal im Jahr mit Premierminister Manuel Valls zusammensetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.