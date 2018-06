Bordeaux (AFP) Im Prozess um die mögliche Ausnutzung der greisen L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt fällt das Urteil am 28. Mai. Das teilte das Strafgericht im südwestfranzösischen Bordeaux am Mittwoch zum Ende des einmonatigen Prozesses mit. Seit dem 26. Januar mussten sich zehn Angeklagte vor Gericht unter anderem wegen des Vorwurfs verantworten, die heute 92-jährige Multi-Milliardärin ausgenommen zu haben. In der weitverzweigten Affäre lief eine Zeit lang auch ein Ermittlungsverfahren gegen den konservativen Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, das aber aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.