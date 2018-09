Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Februar 2015:

9. Kalenderwoche

57. Tag des Jahres

Noch 308 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Adalbert, Mechthild, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Drei-Prozent- Sperrklausel bei Europawahlen für verfassungswidrig.

2013 - Beim Absturz eines Heißluftballons in der ägyptischen Stadt Luxor kommen 19 Menschen ums Leben. Nur ein Tourist und der Ballonführer können sich aus dem brennenden Ballon retten.

2010 - Ein Eisberg von der Größe Luxemburgs ist in der Antarktis von einem Gletscher gebrochen und treibt im Meer.

2000 - Zum Abschluss und Höhepunkt seiner dreitägigen Pilgerreise nach Ägypten trifft Papst Johannes Paul II. im Katharinen- Kloster am Berg Sinai ein.

1990 - Moskau und Prag unterzeichnen ein Abkommen über den Abzug der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei.

1948 - In Göttingen wird die Max-Planck-Gesellschaft als Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften gegründet.

1935 - Die nationalsozialistische Reichsregierung verstößt mit dem Beschluss zum Aufbau einer Luftwaffe gegen die Bestimmungen von Versailles.

1901 - Der erste Band der "Buddenbrooks" von Thomas Mann erscheint im Fischer-Verlag in Berlin.

1885 - Belgien erhält von der internationalen Kongo-Konferenz den Kongo als Kolonie zugesprochen.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: Einen Weltrekord im Dauertrommeln haben sieben Musikschüler und ihre Lehrerin in Marktredwitz aufgestellt. Sie trommelten 27 Stunden lang und machten dabei lediglich alle acht Stunden je 15 Minuten Pause.

GEBURTSTAGE

1975 - Julia Brendler (40), deutsche Schauspielerin ("Dolphins")

1960 - Hannes Jaenicke (55), deutscher Schauspieler ("Speer und Er")

1945 - Mitch Ryder (70), amerikanischer Blues- und Rockmusiker ("Ain't Nobody White Can Sing The Blues")

1932 - Johnny Cash, amerikanischer Countrysänger ("Ring of Fire"), gest. 2003

1875 - Hans Böckler, erster Vorsitzender des 1949 gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), gest. 1951

TODESTAGE

2012 - Hazy Osterwald, Schweizer Musiker ("Kriminaltango"), geb. 1922

1971 - Fernandel, französischer Schauspieler ("Don Camillo und Peppone"), geb. 1903