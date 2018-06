Erfurt (SID) - Der mehrfache Meistertrainer Herbert Müller vom Handball-Bundesligisten Thüringer HC hat seinen Vertrag als Teamchef der österreichischen Handball-Frauen auf unbestimmte Zeit verlängert. Dies teilte der Österreichische Handballbund (ÖHB) am Mittwoch mit. Müller, der den THC zuletzt zu vier Meisterschaften geführt hatte, betreut die Österreicherinnen seit 2004 und arbeitet seit 2010 in Doppelfunktion auch für die Thüringerinnen.

"Wir sind mit der Arbeit von Herbert Müller seit Jahren zufrieden, das Frauen-Nationalteam hat in seiner Ära bereits große Erfolge gefeiert", sagte ÖHB-Generalsekretär Martin Hausleitner: "Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre und haben gemeinsam mit ihm und der Mannschaft große Ziele wie die Qualifikation für eines der nächsten Großereignisse." Müller hatte mit dem ÖHB-Team bei der EM 2004 in Ungarn, der EM 2006 in Schweden und der WM 2009 in China jeweils den zehnten Platz erreicht.