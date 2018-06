Jerusalem (AFP) Israelische Ultranationalisten dürfen im Wahlkampf die Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" mit einer Mohammed-Karikatur auf dem Titel gratis verteilen. Dies hat der Oberste Gerichtshof in Jerusalem am Mittwoch entschieden. Er gab damit einem Einspruch der Partei Unser Haus Israel von Außenminister Avigdor Lieberman statt, der sich gegen ein Anfang Februar erlassenes Verbot der zentralen Wahlkommission richtete. "Die Verteilung der Sondernummer des französischen Magazins an potenzielle Wähler ist erlaubte Wahlwerbung", entschied das oberste Gericht des Landes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.