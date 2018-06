Doha (AFP) Der Fußball-Weltverband Fifa hält die Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern beim Bau der Stadien für die Weltmeisterschaft in Katar weiterhin für problematisch. "Es ist klar, dass es Probleme gibt und Dinge gelöst werden müssen", sagte Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke am Mittwoch in der Hauptstadt Doha. Es sei aber ein "großer Schritt", dass Katar beginne, sich an internationale Standards zu halten. Die Fifa werde weiter mit Gruppen wie der Internationalen Arbeitsorganisation ILO über die Rechte der Arbeiter im Gespräch bleiben.

