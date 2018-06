Paris (AFP) Dem nordafrikanischen Krisenstaat Libyen droht nach Einschätzung seines Außenministers Mohammed al-Dairi eine Eskalation der Gewalt wie in Syrien. Libyen könne "in einen wahren Bürgerkrieg wie in Syrien gezogen werden", warnte al-Dairi in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Im Kampf gegen Dschihadisten sei Hilfe des Westens für sein Land nötig. "Die Zeit eilt", sagte der Außenminister. "Der Terror ist nicht nur eine Gefahr für Libyen und seine Nachbarländer, sondern auch eine wachsende Bedrohung für Europa."

