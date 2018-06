Bethlehem (AFP) Ein mutmaßlich von Brandstiftern gelegtes Feuer hat eine Moschee in der Nähe von Bethlehem beschädigt. Wie Anwohner im israelischen Rundfunk berichteten, brach im Dorf Al Dschaba im besetzten Westjordanland am Mittwoch um 4 Uhr morgens ein Brand in der Moschee aus. Er sei aber schnell gelöscht geworden und habe deshalb nur leichte Schäden angerichtet. Auf den umliegenden Mauern wurden Parolen auf Hebräisch, darunter das Wort "Rache", und ein aufgesprühter Davidsstern entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.