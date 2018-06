Stockholm (AFP) Die Verteidigung von Wikileaks-Gründers Julian Assange, der seit 2012 im ecuadorianischen Botschaftsexil in London festsitzt, hat beim Obersten Gericht Schwedens die Aufhebung des Haftbefehls gegen den 43-jährigen Australier beantragt. "Wir müssen das beenden, das Verfahren ist völlig blockiert", teilte Assanges Anwalt Per Samuelsson am Mittwoch mit. Der schwedischen Staatsanwaltschaft warf er "vollständige Passivität" vor. Sie habe "in vier Jahren nichts unternommen".

