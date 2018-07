Freetown (AFP) Nach monatelang rückläufigen Infektionszahlen nehmen die Ebola-Ansteckungen in Sierra Leone wieder zu. In den zurückliegenden Tagen seien täglich bis zu 16 neue Fälle registriert worden, sagte Palo Conteh, Leiter des Ebola-Reaktionszentrums der Regierung, am Mittwoch in der Hauptstadt Freetown. Noch in der vergangenen Woche seien es nur zwei Neuansteckungen pro Tag gewesen.

