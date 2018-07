Falun (dpa) - Schweden feiert bei der Heim-WM im nordischen Skisport seine zweite Goldmedaille. Am Mittwoch setzte sich in Falun Johan Olsson über 15 Kilometer im freien Stil in 35:01,6 Minuten klar durch.

Er gewann mit 17,8 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Maurice Magnificat. Dritter wurde Anders Gløerssen mit 19,2 Sekunden Rückstand. Die deutschen Starter spielten erwartungsgemäß keine Rolle. Jonas Dobler belegte Rang 31, U23-Weltmeister Florian Notz kam als 35. ins Ziel.

