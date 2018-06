Barcelona (AFP) Im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hat das Verfassungsgericht in Madrid sein Verbot von Selbstbestimmungsreferenden auf regionaler Ebene bekräftigt. Das von der spanischen Regierung angerufene Gericht erklärte am Mittwoch zwei katalanische Entscheidungen für unrechtmäßig. Dabei geht es zum einen um das Gesetz vom 26. September 2014 zur Regelung solcher Volksabstimmungen, zum anderen um das Dekret vom 27. September zur Einberufung eines Referendums über Kataloniens Unabhängigkeit von Spanien. In der Gerichtsentscheidung heißt es, auch regionale Referenden seien ausschließlich Angelegenheit des spanischen Staats.

