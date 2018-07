Magdeburg (SID) - Das vierte Duell zwischen Box-Weltmeister Arthur Abraham und Ex-Champion Robert Stieglitz steht bevor. Der Welt-Verband WBO hat die Boxställe beider Kämpfer schriftlich aufgefordert, mit den Verhandlungen zur Austragung der Pflichtverteidigung des WBO-Weltmeisters Abraham gegen Herausforderer Stieglitz im Super-Mittelgewicht zu beginnen.

"Endlich ist alles klar. Kurz und deutlich lieber Arthur: es gibt nur ein Ziel - ich hole mir meinen WM-Gürtel wieder zurück", ließ Stieglitz verlauten. Nach Abschluss der Verhandlungen beginnt eine Frist von 90 Tagen, innerhalb derer der WM-Kampf angesetzt werden muss.

"Robert Stieglitz ist nach den drei vorhergehenden Duellen nun das erste Mal in der Rolle des Pflichtherausforderers", sagte Stieglitz-Manager Ulf Steinforth. Der SES-Chef fügte an: "Wir sind bereit und heiß auf das Duell Robert Stieglitz vs. Arthur Abraham IV. Alle Boxfans wissen, dass sie auch in der vierten Auflage ein spannendes und dramatisches Duell erwartet."

Nach drei Kämpfen steht es 2:1 für Champion Abraham. Der gebürtige Armenier hatte das erste Duell und den dritten Fight gegen den Magdeburger nach Punkten für sich entschieden. Die zweite Auflage im März 2013 ging durch Technischen K.o. an Stieglitz.