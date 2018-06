Mülheim an der Ruhr (SID) - Karin Schnaase ist bei den German Open in Mülheim/Ruhr ins Achtelfinale eingezogen. Die 30-Jährige vom deutschen Badminton-Meister Union Lüdinghausen gewann gegen Yip Pui Yin aus Hongkong, die beim Stand von 21:10, 3:3 für Schnaase aufgab. Am Donnerstag trifft die EM-Dritte auf die an Position fünf gesetzte Japanerin Sayaka Takahashi. Ausgeschieden sind dagegen U19-Europameister Fabian Roth (Refrath) und Qualifikant Patrick Kämnitz (Hamburg).

Roth verpasste in Runde zwei des mit 120.000 Dollar dotierten Turniers gegen Zi Liang Derek Wong aus Singapur (21:17, 18:21, 11:21) eine Überraschung, Kämnitz verlor gegen den Inder Arvind Bhat 10:21, 22:24. Der deutsche Rekordmeister Marc Zwiebler hatte seine Teilnahme abgesagt, der gebürtige Bonner ist nach einem Muskelfaserriss in der Wade erst kürzlich ins Training zurückgekehrt.