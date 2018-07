Seoul (AFP) In Südkorea hat ein Mann in einem Geschäft drei Menschen erschossen und den Laden anschließend in Brand gesteckt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch berichtete, wurde außerdem die Leiche des 50-jährigen Täters nach dem Überfall am Ufer eines Flusses gefunden. Bei den Toten handelte es sich um den Vater und den Bruder der Ex-Freundin des Schützen sowie um deren neuen Partner. Die Behörden gingen daher von einem Eifersuchtsdrama sowie von einem Suizid des Mannes aus.

